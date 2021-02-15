Свитолина потерпела поражение от американской теннисистки на Australian Open

Первая «ракетка» Украины, теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина после четвёртого круга завершила выступление на турнире серии Grand Slam Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

За выход в четвертьфинал соревнований посеянная под 5-м номером Свитолина потерпела поражение от американки Джессики Пегулы — 4:6, 6:3, 3:6, сообщает XSPORT.

Теннисистки провели на корте Rod Laver Arena 1 час 55 минут. «Свитолина оформила четыре эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. В свою очередь, Пегула сделала четыре подачи на вылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 14», — говорится в сообщении.

Свитолина девятый раз играла на Открытом чемпионате Австралии. Лучший результат Элины — 1/4 финала в 2018 и 2019 годах.

Как сообщала Одесса News, в третьем круге турнира 26-летняя одесситка обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана, в предыдущем раунде — 16-летнюю американку Кори Гауфф (48-й номер мирового рейтинга), а в первом круге — чешку Марию Боузкову.

Australian Open-2021 продлится до 21 февраля, но уже без участия Свитолиной.

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