Василий Ломаченко прокомментировал победу Александра Усика

Экс-чемпион мира в трёх дивизионах, боксёр из Белгород-Днестровского Василий Ломаченко прокомментировал выступление своего друга Александра Усика в поединке против Энтони Джошуа.

Комментарий Ломаченко дал в интервью Sky Sports Boxing, пишет XSPORT.

«Я поздравляю своего друга Александра. Это было великолепное выступление, исторический бой. Теперь для меня он вошёл в большую историю бокса и в мировую историю. Безусловно, я верил, что он может это сделать в супертяжёлом весе. Это было отличное выступление», — сказал Ломаченко.

Также Василий объявил о дате своего боксёрского поединка.

«Мой поединок состоится 11 декабря в Нью-Йорке, так что вскоре увидимся», — добавил он.

Как сообщала Одесса News, Александр Усик в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» по очкам победил Энтони Джошуа.

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