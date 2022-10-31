Теннисистка из Одессы остановилась в шаге от финала турнира в Испании

В испанском городе Лес-Франкесес-дель-Вальес завершился турнир Международной федерации тенниса (ITF) — Les Franqueses del Valles — с призовым фондом $100 тысяч, в котором принимала участие теннисистка из Одессы Екатерина Байндль.

В финале соревнований Екатерина уступила итальянке Жасмин Паолини — 4:6, 4:6, сообщает издание Большой теннис Украины.

Для Екатерины это был 11-й финал на уровне ITF, в том числе второй в нынешнем сезоне. В июле украинка проиграла решающий матч в Монпелье (Франция). В активе Байндль остаётся пять трофеев на турнирах ITF. В 2017 году Байндль стала чемпионкой на турнире WTA 125 в Даляне (Китай).

Как сообщала Одесса News, Екатерина Байндль (Козлова) пробилась в полуфинал турнира ITF W100 в испанском городе Лас-Франкезас-дель-Вальес, победив в четвертьфинале в двух сетах испанку Андреа Ласаро Гарсию.

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