Теннисистка из Одессы Байндль прошла в третий тур Открытого Чемпионата Австралии

Третья ракетка Украины, теннисистка из Одессы Екатерина Байндль (WTA, 95) впервые в карьере вышла в третий круг турнира Большого Шлема.

Об этом сообщает XSPORT.

На Australian Open-2023 во втором раунде Екатерина Байндль (Козлова) обыграла американку Кэти Макнелли (WTA, 94) 6:1, 7:6 (4).

В следующем она сыграет с Еленой Остапенко (WTA 17) из Латвии.

Кстати, в третий круг австралийского Шлема также пробились украинки Ангелина Калинина и Марта Костюк. Единственный мужчина, представлявший в Австралии Украину — Алексей Крутых, а также наша Даяна Ястремская и киевлянка Леся Цуренко выбыли из Чемпионата.

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