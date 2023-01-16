Теннисистка из Одессы Байндль успешно начала старт на Чемпионате в Австралии

Теннисистка, проживающая в Одессе, Екатерина Байндль (Козлова) выиграла свой стартовый матч на открытом чемпионате Австралии, начавшемся 16 января в Мельбурне.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что в первом раунде Екатерина (№95 WTA) в трёх сетах обыграла россиянку Камиллу Рахимову (№110 WTA).

Поединок завершился со счётом 7:5, 6:7(8), 6:1.

«Украинка впервые за пять лет выступлений в основной сетке Australian Open одержала победу. Во втором круге Байндль сыграет с американкой Кэти Макнелли (№94 WTA)», — говорится в сообщении.

Даяна Ястремская на Australian Open, к сожалению, завершила выступления, проиграв Алёне Остапенко (Латвия) [17] – 4:6, 2:6.

Первый в сезоне турнир серии Grand Slam продлится до 29 января.

Кстати. Женская теннисная ассоциация (WTA) представила рейтинг спортсменок накануне Открытого чемпионата Австралии. Екатерина Байндль добавила две позиции — 95-я, а Даяна Ястремская покинула топ-100, опустившись на 101-е место (-1).

Рейтинг WTA продолжает возглавлять Ига Швентек из Польши. Второй «ракеткой» мира остаётся Онс Жабер из Туниса, третьей идёт американка Джессика Пегула.

Как сообщала Одесса News, в Австралии, кроме Байндль и Ястремской, играют другие представительницы Украины — Марта Костюк (№57), первая «ракетка» Украины Ангелина Калинина (№40 мирового рейтинга), Леся Цуренко и единственный мужчина от Украины Алексей Крутых.

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