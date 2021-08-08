Одесские теннисистки переехали на Американский континент

Одесские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская после выступлений на Олимпийских Играх в Токио перелетели на Американский континент.

Как сообщает Xsport, Элина Свитолина в Канаде готовится к теннисному турниру, который открывается в Монреале, а Даяна Ястремская уже начала выступления в американском Сан-Хосе.

Фото о тренировках в Монреале первая ракетка Украины Элина Свитолина выставила в своём Twitter.



Отмечается, что соревнования в Монреале станут первыми для одесситки после Олимпиады-2020, где Свитолина взяла бронзу. В 2017 году Свитолина уже была чемпионкой турнира в Монреале.

В Сан-Хосе Даяна Ястремская в паре с российской теннисисткой Валерией Савиных обыграли мексиканку Гильяну Олмос и американку Сабрину Сантамарию 6:4, 7:5. Украинско-российский дуэт впервые выступил вместе в официальном матче и за 1 час 25 минут противостояния оформил 2 эйса, при 3-х «двойных». Соперницы ни разу не подали навылет, ошибившись при подаче четырежды.

Однако на следующий день Даяна Ястремская уступила в первом круге хардового турнира серии WTA-500 в Сан-Хосе, проиграв 21-летней американке Клер Лю – 3:6, 6:4, 4:6.

А 6 августа Ястремская не смогла доиграть матч четвертьфинала этого турнира. Опять выйдя в паре с Валерией Савиных против американского дуэта Кэти Макнелли и Коко Вандевей, Даяна не смогла доиграть матч до конца.

Во время соревнований Ястремская воспользовалась медицинским перерывом, но в концовке второго сета всё же снялась с матча, закончившегося со счётом 4:6, 5:6.

Свитолина (WTA 6) и Даяна Ястремская (WTA 46) после Монреаля и Сан-Хосе отправятся в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США, куда они автоматически попали в основную сетку. А в квалификацию этого чемпионата попала одесситка Екатерина Козлова (WTA 129). Матчи квалификации пройдут 24-27 августа, а основная сетка — с 30 августа по 11 сентября.

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