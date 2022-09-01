Одесский спортсмен — призёр Чемпионата мира по дзюдо

В городе Сараево (Босния и Герцеговина) завершился чемпионат мира по дзюдо среди кадетов (U-18).

В составе сборной команды Украины по дзюдо в чемпионате принял участие воспитанник Одесской комплексной детско-юношеской спортивной школы №4, действующий чемпион Европы среди кадетов Игорь Цуркан, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Семнадцатилетний одессит успешно выступил на соревнованиях, завоевав бронзовую медаль в категории «до 81 кг».

В первом поединке Игорь Цуркан уверенно одолел боснийца Видака Малевича, во втором – болгарина Эмила Валчева.

В четвертьфинале благодаря двум броскам на «Ваза-ари» одессит победил итальянца Франческо Сансонетти и только в полуфинале уступил узбекскому спортсмену Алишеру Саманову. После этого Игорь провёл поединок за бронзу против французского спортсмена Томаса Пучли.

Подготовили спортсмена к соревнованиям тренеры-преподаватели Олег Спивак и Александр Спивак.

Отмечается, что в общекомандном зачёте сборная команда Украины по дзюдо завоевала 5 место.

Кстати. Игорь Цуркан в течение сезона выиграл три подряд этапа Кубка Европы (в Загребе – 12 марта, Теплице – 9 апреля и Бухаресте – 7 мая), а затем подтвердил свой класс на чемпионате Европы среди кадетов, завоевав две золотые медали – в личном и командном турнирах.

Как сообщала Одесса News, воспитанник детско-юношеской спортивной школы №12 города Одессы Григорий Ильчишин занял второе место на чемпионате мира по скалолазанию в Далласе (США).

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