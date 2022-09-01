Выдавали желаемое за действительное — разоблачены килийские чиновники

Прокуратурой обжалованы фиктивные договоры Килийского межрайонного управления водного хозяйства.

Сообщается, что по искам Одесской областной, Измаильской и Белгород-Днестровской окружных прокуратур Хозяйственным судом Одесской области открыто производство по 13 делам о признании недействительными договоров по биологической мелиорации искусственных водоёмов, заключённых между Килийским межрайонным управлением водного хозяйства и хозяйствующими субъектами.

Прокурорами установлено, что в 2020 году Килийское МУВГ под видом договоров по биологической очистке водоёмов передало в безвозмездное пользование искусственными водоёмами общей площадью водного зеркала 683,4 га, в том числе канал «Дунай-Сасик», Козийское, Нерушайское и Кагачское и Дмитровское водохранилища.

«По условиям этих договоров субъектами хозяйствования будет осуществляться бесплатное пользование водоёмами сроком до 2040 года. При этом в течение всего времени субъекты хозяйствования имеют право на вылов рыбных ресурсов, тем самым фактически осуществляя деятельность по аквакультуре. Таким образом, закрепляя в заключённых договорах фиктивную цель – очистку водоёмов от избыточного количества водной растительности, Килийское МУВГ фактически бесплатно передало водоёмы для осуществления хозяйственной деятельности (выращивание рыбы и раков)», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, бывшая бухгалтер одного из коммунальных предприятий Одесского горсовета будет отвечать перед Законом за присвоение бюджетных средств.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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