Одесская прокуратура помешала осуществлению преступного бизнес-плана

После начала вооружённой агрессии РФ против Украины, предприниматели ввезли на таможенную территорию Украины приобретённую в стране-агрессоре одноразовую посуду с целью её дальнейшей продажи. Реализовать товар планировали от якобы отечественного производителя,нанося на упаковки украинскую маркировку.

Однако, как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, «реализовать свой противоправный «бизнес-план» предпринимателям помешали правоохранители и в ходе обысков российский товар был изъят и арестован».

В настоящее время, по ходатайству прокурора, 2 грузовика с партией посуды на 3 миллиона гривен переданы на нужды Вооружённых Сил Украины.

Как сообщала Одессса News, одесские таможенники изъяли в пункте пропуска «Старокозаче-Тудора» американский самолёт CESSNA 182R.

Фото: Одесская облпрокуратура

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