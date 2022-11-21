«Своих не оставляем»: в ВМС организовали побег морпехов из российского плена

Украинских морских пехотинцев удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию, организовав их побег из плена.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат из фракции «Слуга народа» Игорь Копытин.

“Раскрою несколько деталей спасения морпехов-разведчиков, которых на днях удалось вернуть из российского плена, и с которыми встречался как представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. История их освобождения стоит того, чтобы о ней сняли фильм.

Ребята во время боевых действий попали в плен к российским оккупантам. Их содержали на неподконтрольной сейчас территории Украины. Об этом узнали в Командовании ВМС и морской пехоты, где решили спланировать операцию, чтобы попытаться вытащить ребят из плена, потому что своих не бросаем.

В результате удалось организовать побег разведчиков из плена, а затем переправить их на подконтрольную Украине территорию. Сейчас ребята в безопасности и их жизни ничего не угрожает”, — написал Копытин.

По словам парламентария, участие в операции по освобождению морпехов принимал николаевец, «киборг» и защитник «Азовстали» Артём Дыбленко, недавно сам вернувшийся из вражеского плена, а также офицеры морской пехоты с позывными «Лютый», «Баркас» и «Омега», которые фактически спланировали эту операцию.

«Военно-Морские Силы Украины ещё раз доказывают, что лозунг «Своих не оставляем» для нас не просто слова», — подчеркнули в ВМС ВСУ.

Фото: И.Копытин/Facebook

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