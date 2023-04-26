427-й день войны: Россия, неся потери, не отказывается от оккупации нашей территории

Начались четыреста двадцать седьмые сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны. Российская федерация продолжает вести захватническую войну, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории. Наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ по итогам прошедшего боевого дня состоянием на 6 утра 26 апреля.

Отмечается, что за прошедшие сутки противник нанёс 3 ракетных удара, из которых 2 ракеты с ЗРК С-300 – по центру мирного города Купянск Харьковской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены здания краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, и повреждена другая гражданская инфраструктура.

Также враг нанёс 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населённых пунктов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остаётся высокой. Так, по данным Оперативного командования «Юг» в Чёрном море корабельная группировка врага увеличена до 13 кораблей, а количество ракетоносителей – вдвое. На боевом дежурстве сегодня 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, общий залп «Калибров» может достигать 24.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник, продолжая вести оборонные действия, в то же время, в течение суток совершил обстрелы более 40 населённых пунктов, среди которых Малиновка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области и Казацкое, Отрадокаменка, Ольговка, Львов, Кизомис Херсонской области, а также Херсон.

Так, в результате попадания двух управляемых авиационных бомб по населённому пункту Кизомис повреждено более 10 жилых домов мирных граждан, 2 – полностью разрушены. Также разрушения претерпели местная церковь, магазин, повреждено около 20 жилых домов. 5 раз враг обстреливал из артиллерии Херсон, вёл огонь по Бериславскому району, где также получили разрушения и повреждения жилые дома, ранен один мирный житель.

Основные усилия противник за прошедшие сутки по-прежнему сосредотачивал на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу.

Сбиты 2 вражеских разведывательных БпЛА — типа «Зал» и «Орлан-10». Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс, 4 района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию агрессора.

Командующий Объединёнными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев

Силами оперативного командования «Юг» авиацией и ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжается боевая работа по враждебным районам сосредоточения живой силы и техники, огневым позициям и системам ПВО. За сутки на юге вражеское войско «похудело» на 10 военных, комплекс видеонаблюдения «Муром», станцию радиоэлектронной борьбы, крупнокалиберную пушку «Гиацинт», ЗРК «Тор-М2» и 5 единиц авто-бронетанковой техники. Ещё один наблюдательный пункт врага уничтожен.

Как сообщала Одесса News, 25 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где была рассмотрена актуальная ситуация на поле боя.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб, ОК «Юг» ВСУ/Facebook

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