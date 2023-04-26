В каком районе Одессы лучше снять квартиру

Аренда квартир в Одессе особенно актуальна в курортный сезон, когда город просыпается после зимней спячки. Впрочем, найти здесь достойное жильё зимой и осенью тоже не проблема.

Если вам нужно снять квартиру Одесса может предложить массу вариантов. Самое сложное, с чем предстоит определиться, – район проживания. Город большой, и каждая локация имеет свои определённые нюансы, а также определяет цену будущего жилья.

Самые дорогие районы города

Чем престижнее район, тем дороже квартира. Впрочем, и тем лучше условия проживания, которые вы получите, если подпишите соответствующий договор аренды. В лидерах по стоимости недвижимости районы:

Приморский (центр города);

Киевский (Таирова).

Найти квартиру здесь не проблема. Предложений очень много. Достаточно воспользоваться поиском на портале country.ua, чтобы увидеть ряд интересных вариантов.

Стоит ли квартира денег, указанных в объявлении? Не всегда. Чтобы оценить соотношение цена/качество проживания, важно взглянуть на жильё воочию. Договоритесь с хозяином или риелтором о встрече и внимательно осмотрите объект. Важна каждая мелочь, начиная от состояния недвижимости и заканчивая меблировкой.

Что вы получите, арендовав жильё в Приморском или Киевском районе? Среди преимуществ:

низкий уровень криминала;

высокоразвитая инфраструктура;

хорошая транспортная развязка;

множество магазинов и торговых центров;

большое количество мест для отдыха и развлечений;

широкие возможности для бизнеса и работы.

Единственный недостаток – маленькое количество школ и детских садов. Для семей с маленькими детьми, несмотря на престижность, это не лучший вариант.

Спальные районы

На порядок дешевле стоят квартиры в Малиновском районе (Черёмушки) и Суворовском. Жизнь здесь проходит более размеренно. Меньше шума улиц, больше парков и скверов.

Практически на каждом квартале найдётся учебное заведение для школьников и дошкольников. Именно это местоположение привлекает семьи, в которых есть дети. Недостаток – много старого жилого фонда. Есть достаточно ветхие дома, которые имеют проблемы по коммунальной части и старые коммуникации. Цена аренды в них низкая, но и условия соответствующие.

Впрочем, районы активно застраиваются. Поэтому решить вышеуказанную проблему поможет аренда квартиры в новострое. За предложениями заходите на country.ua.

И помните, что самые выгодные варианты быстро теряют актуальность.