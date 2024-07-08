В Одессе Президент Зеленский провёл совещание с руководством области

7 июля в рамках рабочей поездки в Одесскую область Президент Владимир Зеленский провёл совещание по ситуации безопасности в регионе.
Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.
Отмечается, что начальник Одесской облвоенадминистрации Олег Кипер рассказал о подготовке к отопительному сезону, защите объектов энергетики и подключению плавучих электростанций, а также доложил о строительстве фортификационных сооружений в регионе.
В ходе совещания обсудили компенсации людям за разрушенное жильё, работу портовой инфраструктуры и функционирование зернового коридора.
Глава государства также заслушал доклад об оперативной и криминогенной обстановке.
Начальник Южного регионального управления Государственной пограничной службы Юрий Петрив рассказал о ситуации на государственной границе в Одесской области.
Одесса News информировала, что 7 июля 2024 года, в День Военно-Морских сил ВСУ, Президент Владимир Зеленский в Одессе почтил память военных моряков, отдавших свою жизнь в боях с российскими оккупантами.
Фото: сайт Президента Украины
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