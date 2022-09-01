Сегодня, 1 сентября, в одесских школах стартовал образовательный процесс.

Из-за полномасштабной войны в учебных заведениях не проводились традиционные линейки. Учебный год начался дистанционно, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Некоторые школы организовали импровизированные линейки непосредственно в парке, чему свидетелем стал наш корреспондент.

Отмечается, что для учащейся молодёжи был проведён первый урок «Мы — ​​украинцы: честь и слава несокрушимым!».

Его цель — воспитание чувства гордости и принадлежности к несокрушимому украинскому народу, который героически защищает своё государство, глубокого уважения к погибшим героям и почтения их светлой памяти, уважения к Вооружённым Силам Украины и всем, кто помогает защищать наше Отечество.

«Образовательный процесс организован в 122 учреждениях общего среднего образования. На начало 2022/2023 учебного года в них работают более 15 тысяч сотрудников, из них 9450 – педагоги», — говорится в сообщении.

Большинство родителей выбрали для своих детей в новом учебном году дистанционную форму обучения.

Кстати. Школы с простейшими укрытиями работают в смешанном формате: очно – основные предметы, другие предметы – дистанционно. Учебные заведения, не имеющие простейших укрытий, до отмены военного положения работают дистанционно. Учиться дистанционно смогут не только ученики, которые из-за войны находятся за границей, но и те дети, которые в настоящее время зачислены в одесские школы, но находятся на временно оккупированных территориях.

Для предоставления качественных образовательных услуг учащимся, не имеющим возможности учиться очно, на официальном веб-сайте Департамента образования и науки размещены видеоуроки для всех классов (раздел «Дистанционное образование»).

По информации пресс-службы Одесской областной военной администрации, её начальник Максим Марченко посетил «Авторскую школу М.П.Гузика», которая является одним из коммунальных учреждений общего среднего образования Южного городского совета.

Эта школа является первым авторским учебно-воспитательным учреждением школьного образования Украины, которое в 2000 году получило статус экспериментальной школы всеукраинского уровня и в 1994 году решением Совета по образованию ЮНЕСКО была внесена в реестр лучших школ Европы.

Максим Марченко встретился с учениками 1-Б, 1-В и 11-Б классов во время Первого урока.

«Первоклассникам хочу сказать, что теперь вы не просто дети – вы уже школьники! Отныне вам многое будет впервые: первый звонок, первый учебник, первая учительница. Желаю вам хорошо учиться, найти новых друзей, узнать ответы на все свои вопросы и вырасти мужественными и сильными! А одиннадцатиклассникам отмечу, что независимо от того, как будет проходить ваше обучение в этих непростых условиях, желаю вам добиться высоких результатов, сердцем выбрать будущую профессию и с гордостью нести звание выпускника этой школы. Уважаемые учителя! Несмотря на непростое для страны время, вы достойно выполняете свою миссию – обучаете и воспитываете будущее поколение украинцев. Вам доверено наибольшее богатство нашей страны – дети. Берегите их! А Вооружённые Силы Украины, уверен, сделают всё, чтобы быстрее приблизить нашу победу», — сказал Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов 1 сентября поздравил одесских педагогов и школьников с Днём знаний.

Фото: ООВА, Одесса News

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