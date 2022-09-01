Любовь к женским украшениям привела жителя Одессы к тюремной камере

В Одессе полицейские разоблачили грабившего прохожих горожанина.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, правоохранители установили причастность мужчины к двум имущественным преступлениям.

Установлено, что во дворах многоэтажек Суворовского района города 31-летний одессит подбегал сзади к горожанам, срывал с них драгоценные украшения и убегал. Таким образом, он ограбил двух женщин.

«Разоблачили правонарушителя оперативники территориального подразделения полиции. Его разыскали по месту жительства. Из дома изъяли некоторые вещественные доказательства его причастности к совершённому», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин неоднократно был судим за имущественные преступления. Он признался, что награбленное имущество сбывал.

Следователи полиции под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одесса сообщили фигуранту о подозрении в ограблении в условиях военного положения и сейчас ходатайствуют в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также правоохранители принимают меры по возвращению потерпевшим их имущества.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года задержана бывшая бухгалтер одного из коммунальных предприятий Одесского горсовета, которая будет отвечать перед Законом за присвоение бюджетных средств.

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