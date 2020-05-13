В одесской полиции пока не знают имя поджигателя автомобиля жителя Суворовского района

Полицейские расследуют обстоятельства возгорания автомобиля в Суворовском районе города, что случилось сегодня, 13 мая, около 5 утра.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

«В результате происшествия, которое произошло сегодня около пяти часов утра во дворе многоэтажки на проспекте Добровольского, огнём уничтожен легковой автомобиль «Kia Soul», принадлежащий 51-летнему местному жителю», — говорится в полицейской сводке.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Предварительно установлено, что причиной возгорания является поджог.

Отмечается, что полицейские внесли сведения о поджоге в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас в рамках досудебного расследования устанавливаются полные обстоятельства происшествия и лица, причастные к ней.

Как сообщала Одесса News, в Одессе в февраля был обнаружен 19-летний уроженец Хмельницкой области, совершивший, по версии следствия, поджог автомобиля, принадлежавшего журналистам.

Фото: Суворовский отдел полиции в Одессе