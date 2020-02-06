Подозреваемого в поджоге авто журналистки задержали в Одессе

В Одессе 6 февраля был обнаружен 19-летний уроженец Хмельницкой области, совершивший, по версии следствия, поджог автомобиля, принадлежавшего журналистам.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В городе Одесса был обнаружен уроженец Хмельницкой области, совершивший во Львове, по версии следствия, поджог автомобиля, который принадлежал супругам журналистам Галине и Василию Терещукам. Оперативники Львовского Управления СБУ совместно с представителями других правоохранительных органов установили личность и маршрут перемещения злоумышленника, который после поджога направился в Одессу. Было зафиксировано, что после бегства с места поджога исполнитель несколько раз менял внешний вид», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.194 (умышленное повреждение чужого имущества, совершённое общеопасным способом посредством поджога) Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность к поджогу других лиц, в том числе заказчика, отметили в СБУ.



Отмечается, что подозреваемый в поджоге автомобиля журналистки «Радио Свобода» после бегства с места преступления несколько раз менял внешний вид. От — студент, гражданин Молдовы.

Сейчас осуществляется доставка подозреваемого во Львов, сообщила в Facebook прокурор Львовской области Ирина Диденко.

«Фигурант задержан в Одессе, ему вручено сообщение о подозрении. Сейчас осуществляется его доставка во Львов для дальнейшего допроса прокурорами», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось в СМИ, в ночь на 30 января во Львове неизвестный поджёг автомобиль, принадлежащий журналистке «Радио Свобода» Галине Терещук. Огнём была повреждена передняя часть кузова и моторный отсек. Никто из людей не пострадал. В качестве основной версии рассматривалась профессиональная деятельность Терещук. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал поджог очередным примером запугивания журналистов.

Диденко отметила, что для того, чтобы установить траекторию передвижения и местонахождение 19-летнего поджигателя, который в ночь совершения преступления несколько раз переодевался, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, было пересмотрено более 70 ГБ видео с камер наблюдения. Сотни часов непрерывной скоординированной следственно-оперативной работы дали свой результат, отметила Диденко.

Студенту грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.