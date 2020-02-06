Знаменитый клоун Делиев может стать почётным гражданином Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов намерен ходатайствовать о присвоении звания «Почётный гражданин города» народному артисту Украины Георгию Делиеву.

Об этом городской голова заявил на сегодняшней сессии горсовета, пишет Думская.

Представление на такое звание должна утвердить особая комиссия, а окончательное решение принимать депутатам.

«Сегодня Труханов вручил Делиеву и ещё одной народной артистке Ольге Оганезовой знаки отличия городского головы», — говорится в сообщении.

После награждения Оганезова исполнила отрывок «Песни об Одессе» из оперетты «Белая акация (гимн города), а Делиев пообещал и далее «служить верой и правдой родному городу».

Кстати. Георгий Делиев является основателем и художественным руководителем комик-труппы «Маски-шоу» и знаменитым клоуном-мимом.

Фото: Думская