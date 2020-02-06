В Одесской области началась диджитализация землепользования

Государственный аграрный реестр в пилотном режиме заработал в шести областях Украины, в том числе в Одесской.

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

«Стартует пилот аграрного реестра в 6 областях… Этот реестр ключевое звено в государственной финансовой поддержке аграриев, включительно с покупкой земли после запуска рынка», — написал Милованов.

Он отметил, что в настоящее время функционал реестра позволяет подавать заявки в Госгеокадастр о выявленных ошибках в кадастре и необходимости их исправления. Через полную версию системы можно будет подавать заявки на получение государственной поддержки онлайн.

«Мобильные группы операторов едут в ОТГ Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областей. Они будут помогать аграриям вносить данные о себе в реестр, собирать отзывы, чтобы потом усовершенствовать работу сервиса, консультировать по земельным и правовым вопросам», — подчеркнул министр.

Кстати. Государственный аграрный реестр — это новый бесплатный онлайн-сервис для аграриев. Уже на пилотном этапе он объединяет информацию из четырёх документов: Государственный земельный кадастр, Реестр юридических и физических лиц, Реестр прав и Реестр животных.

Бесплатно зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре могут все без исключения аграрии, даже если они не зарегистрированы как сельскохозяйственные производители.

Как сообщала Одесса News, по результатам опроса, проведённого Социологической группой «Рейтинг», 21% опрошенных из числа респондентов, проживающих на юге страны, поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения.