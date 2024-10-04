В Одесской области продолжается эксперимент по выращиванию хлопчатника

На юге Одесской области продолжаются уникальные агротехнологические исследования – выращивание хлопчатника на местных почвах.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«В нескольких локациях региона на участках от 0,1 до 2,5 гектаров было высажено пять сортов хлопчатника из Германии, США и Турции. Несмотря на сложные климатические условия, предварительные результаты оказались обнадеживающими», — информирует глава ООГА.

По его словам, на всех опытных участках образовались всходы, цветение и первые коробочки хлопчатника.

Отмечается, что, по состоянию на сегодняшний день, более половины коробочек уже раскрылось, что свидетельствует о готовности к уборке урожая.

«Этот проект демонстрирует реальные перспективы выращивания хлопчатника в Украине, открывая новые возможности развития сельского хозяйства нашего региона. Спасибо нашим аграриям за стойкость и изобретательность, даже в это непростое время», — резюмировал Кипер.

Фото: ООГА/Telegram

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