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  4. 15 марта Одессу атаковали «Искандерами» 

15 марта Одессу атаковали «Искандерами» 

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе утром 15 марта, в городе раздалось несколько взрывов.

По сообщению в Telegram председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера, «в результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие».

Отмечается, что «на месте работают все соответствующие службы. Данные уточняются».

По информации учебных заведений, все дети, находившиеся в школах и садах, в безопасности.

Погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место. Среди медиков и спасателей также есть тяжелораненые. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Информация дополняется…

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