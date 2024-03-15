Франция может отправить своих военных в Одессу в случае возможного прорыва россиян

Власти Франции в обстановке «строжайшей секретности» обсуждали возможность отправки войск в Украину с 2023 года.

Об этом 14 марта написала Le Monde, пишет издание ГОРДОН.

В частности, этот вопрос затрагивался на заседании совета обороны в Елисейском дворце 12 июня прошлого года после того, как украинские войска натолкнулись на российскую оборону в ходе летнего контрнаступления на юге Украины.

Французская газета рассказывает об эпизоде, который произошёл 21 февраля в Елисейском дворце, где Макрон «с бокалом виски в руке» принимал поздравления с «прекрасной речью» после церемонии перенесения в Пантеон праха армянского участника французского движения Сопротивления Мисака Манушяна и затронул ситуацию в Украине, которая более чем два года назад подверглась полномасштабному вторжению страны-агрессора РФ.

Как указала Le Monde, Макрон заявил тогда перед немногочисленными гостями, что «в любом случае в наступающем году придётся отправить людей в Одессу».

Через пять дней, 26 февраля, на конференции в Париже при участии 20 европейских лидеров Макрон заявил, что не исключает отправки западных войск в Украину. «Мы сделаем всё необходимое, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – подчеркнул он.

В то же время Le Monde приводит слова начальника штаба сухопутных войск Франции генерала Пьера Шилля, который пояснил, что слова Макрона о возможной отправке войск в Украину – это «прежде всего политическое и стратегическое послание» России о «готовности и долгосрочных обязательствах».

Задача же военных «всегда заключается в том, чтобы подготовить как можно больше вариантов, чтобы помочь президенту принять политические и военные решения», добавил Шилль.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя слова Макрона о возможной отправке войск в Украину, отметил 27 февраля, что речь не идёт о «ведении войны против России».

В то же время, по словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, «ясно, что никаких наземных войск со стороны европейских стран или НАТО не будет» в Украине. В тот же день Макрон отметил, что все его слова на конференции по поводу полномасштабной российской агрессии против Украины были «продуманными и взвешенными».

5 марта Макрон призвал союзников «не быть трусами» в вопросе поддержки Украины. Как указал президент Франции, союзники в Европе «должны соответствовать вызовам истории и проявлять необходимое мужество».

Как сообщала Одесса News, 14 марта 2024 года Макрон заявил французским журналистам, что «если страна-агрессор Россия победит в войне против Украины, доверие к Европейскому союзу снизится и над народами Европы нависнет военная российская угроза».

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