Южный фронт: ВСУ ударили по росгвардии в Херсоне, убито 57 военных за сутки

За минувшие сутки ВСУ уничтожили на Южном направлении 57 российских захватчиков и 30 вражеских единиц техники, огнём поражено место расположения росгвардии в Херсоне.

Такая информация содержится в военной сводке Оперативного командования «Юг» ВСУ, которую обнародовал представитель командования полковник Владислав Назаров.

Подразделения оккупационных войск пытаются привлечь резервы и проводят меры противодействия Силам обороны. Ракетно-артиллерийским огнём при поддержке тактической и армейской авиации враг пытается остановить продвижение украинских войск. В течение боевого дня 24 сентября россияне нанесли четыре авиационных удара по украинским позициям вдоль линии столкновения.

«В ответ нашей авиацией отработаны пять ударов по двум вражеским системам противовоздушной обороны в Херсонском и Каховском районах, по трём районам сосредоточения вооружения и техники на Бериславщине. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 266 огневых задач, в том числе усилив огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются наладить переправы, ослабив вражескую армию на три пункта управления подразделениями вдоль линии фронта, поражено место расположения росгвардии в Херсоне, пунктов противника в районе Давыдова Брода», — отмечают в ОК «Юг».

По подтверждённым данным, потери россиян за истекшие сутки составляют: 57 военных, 30 единиц техники, среди которых две гаубицы «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика», самоходная гаубица «Акация», реактивная система залпового огня «Град», две командно-штабные машины и 19 единиц другой автобронетехники.

Два разведчика типа «Орлан-10» уничтожены в Бериславском районе Херсонской и Баштанском Николаевской областей. В соседнем Николаевском районе сбит дрон-камикадзе «Шахид-136».

Также уничтожены три склада вражеских боеприпасов в Баштанском Николаевской области и в Херсонском и Бериславском районах – в Херсонской.

«Обстановка в Южнобугской операционной зоне остаётся напряжённой, но контролируемой. Оккупационные войска продолжают агитационно-принудительные меры в рамках организации псевдореферендумов. Не имея явки на избирательных участках, совершают подворовые обходы, где коллаборанты в сопровождении вооружённых военных призывают людей присоединиться к голосованию. Большинство населения избегает контакта с этими так называемыми мобильными пунктами голосования и не желает участвовать в политическом фарсе», — говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 23.09.2022

Как сообщала Одесса News, 23 сентября оккупанты сбросили на южные позиции Вооружённых сил Украины контейнеры с ядовитым веществом.

На главном фото воин 10-й горно-штурмовой бригады.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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