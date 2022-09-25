Житель Одессы приговорён к 15 годам тюрьмы за подготовку в Херсоне терактов

В порядке специального судебного разбирательства житель Одессы осуждён за создание террористической группы и организацию приобретения боевых припасов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор в суде доказал: в декабре 2015 года осуждённый, находясь во временно неподконтрольном Украине Луганске, создал террористическую группу с целью совершения терактов на территории Херсона и Херсонской области. Среди знакомых преступник подыскал исполнителей замысла, которые должны были фотографировать и фиксировать на видео административные объекты, здания правоохранительных органов и пенитенциарных служб Украины, размещённых на территории Херсона, а также приобрести оружие и боеприпасы для террористических актов.

Противоправную деятельность преступной группы прекратили сотрудники СБУ, в результате чего преступный план не был доведён до конца.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года прокуроры Одесской облпрокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы, подозреваемого в добровольном сотрудничестве с представителем военной разведки РФ в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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