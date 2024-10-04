Одесский бизнесмен подарил квартиры двум олимпийским чемпионкам

Чемпионки Олимпийских игр 2024 года в Париже одесситки Елена Кравацкая и Алина Комащук получили однокомнатные квартиры в Одессе.

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Наши саблистки вошли в историю, получив золото в командном турнире на Олимпиаде-2024 в Париже. Жильё в Одессе приобретено не за бюджетные средства. Помог купить жильё для спортсменок бизнесмен, ранее купивший квартиру для семьи погибшего фельдшера. Благодарю сознательного предпринимателя за поддержку наших людей в это непростое время. Ещё раз благодарю Елену и Алину за то, что прославили Одесскую область на весь мир. Желаю побед в будущем!», — написал Кипер.

Одесса News информировала, что олимпийские чемпионки по фехтованию Алина Комащук и Елена Кравацкая в августе 2024 года были награждены орденом княгини Ольги II степени.

Фото: ООГА/Telegram

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