Оружие победы: самоходная гаубица DITA

Самоходная гаубица DITA — это новое современное самоходное артиллерийское орудие, использующее боеприпасы стандарта НАТО 155 мм. Нидерланды профинансируют производство для Украины 9 новейших САУ DITA, разработаных чешской компанией Excalibur Army.

Это высокотехнологичное артиллерийское орудие, в котором особое внимание уделено автоматизации, мобильности и эффективности на поле боя.

Как пишет BuildingTECH, в основе конструкции лежит принцип минимизации числа экипажа за счёт использования передовых систем автоматизации. Благодаря полностью автоматизированной боевой надстройке гаубица может управляться экипажем всего из двух человек — водителя и командира.

DITA оснащена стандартной 155-мм пушкой L45 по стандартам НАТО, что позволяет ей успешно интегрироваться в вооружённые силы, использующие соответствующие боеприпасы.

Максимальная дальность стрельбы достигает 39 километров при использовании осколочно-фугасных снарядов. Скорострельность системы впечатляет: до шести выстрелов в минуту в режиме максимальной интенсивности и пять выстрелов в минуту при постоянной огневой поддержке.

Одна из ключевых возможностей DITA — это Multiple Round Simultaneous Impact (MRSI), что позволяет выпустить подряд несколько снарядов таким образом, чтобы они одновременно поразили цель. Эта функция требует высокой точности управления последовательностью и траекторией каждого выстрела, что значительно повышает огневую мощь и тактическую гибкость системы.

DITA интегрирована с продвинутой бортовой системой управления (OCS), которая включает множество подсистем, таких как диагностика, навигация, автоматическое наведение орудия и управление боеприпасами. Это делает гаубицу чрезвычайно эффективной в развёртывании и выполнении боевых задач в самых разнообразных условиях. Упрощение процесса наведения и стрельбы способствует снижению нагрузки на экипаж и увеличивает скорость реакции системы на изменения боевой обстановки.

Основой для создания DITA послужила знаменитая чехословацкая самоходная гаубица DANA 8×8, известная своей высокой проходимостью и надёжностью. DITA оснащена мощным двигателем Tatra T3C-928-90 с мощностью 300 кВт, что позволяет ей развивать скорость до 90 км/ч на шоссе и преодолевать до 600 километров без дозаправки. Высокая мобильность делает гаубицу пригодной для боевых операций в самых сложных условиях местности: она способна преодолевать подъёмы с углом до 30 градусов, боковые уклоны до 15 градусов и вертикальные препятствия высотой до 470 мм.

Самоходная гаубица DITA 155 мм является ярким примером современного артиллерийского вооружения, которое сочетает в себе мощь, мобильность и высокую степень автоматизации. Благодаря своей многофункциональности и возможности вести огонь по различным целям с высокой скоростью и точностью, она представляет собой эффективное средство для поддержки войск в любых оперативных условиях.

Одесса News информировала, что правительство Швеции в сентябре 2024 года предоставило Украине очередной пакет военной помощи Украине, в который вошли боевые катера Stridsbåt 90.

Инфографика: Укринформ

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