Ночью на Украину враг направил 19 ударных беспилотников, сколько сбито

Ночью 4 октября враг атаковал объекты критической инфраструктуры Украины, выпустив из районов Приморско-Ахтарска, Курска РФ и мыса Чауда (Крым) 19 ударных БпЛА типа Shahed.

Об этом сообщило Командование ВС ВСУ.

Отмечается, что 9 ударных БпЛА сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях.

«7 вражеских беспилотников локационно потеряны, предположительно вследствие противодействия РЭБ (информация о разрушении и пострадавших не поступала)», — говорится в сообщении.

Противовоздушной обороной юга Украины сбиты два ударных беспилотника «Shahed-136/131», — информирует отделение коммуникаций Воздушного командования «Юг».

Одесса News сообщала, что ночью 3 октября враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Один из «шахедов» упал на территорию кладбища в Березовском районе без последующего возгорания, другой — при падении повредил линии электропередач.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

На фото Олег — воин зенитной ракетной Одесской бригады/ВК «Юг»

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