Оружие Победы: легкобронированный десантный катер Stridsbåt

Правительство Швеции в сентябре 2024 года предоставило Украине очередной пакет военной помощи Украине, в который вошли боевые катера Stridsbåt 90.

Катера Stridsbåt 90 производства Швеции находятся в ВМС этой страны с 1991 года. Используются также для береговой охраны Греции, в ВМС Мексики, Малайзии, Норвегии, речной эскадре США.

Катер рассчитан на экипаж из 3-х человек.

Катер оборудован тремя турелями под крупнокалиберный 12,7-мм пулемёт или 40-мм автоматический гранатомёт.

Кормовая палуба катеров может использоваться для перевозки грузов или размещения дополнительного оборудования, например, средств связи, РЭБ, минного, ракетного или артиллерийского вооружения. Общий вес такого груза — до 6 тонн. Водотоннажность составляет 13 тонн.

На катере есть десантный отсек, рассчитанный на 21 бойца при общей пассажировместимости — 34 человека. Десантирование осуществляется непосредственно на берег с помощью носовой апарели. Для безопасности бойцов выход на апарель оборудован в корпусе катера.

Длина катера составляет 15, 9 метров, ширина — 3,85.

Два дизельных двигателя мощностью 600 квт и два водомётных двигателя обеспечивают катеру скорость до 35 км в час и чрезвычайную маневренность.

Дальность плавания без дозаправки составляет 440 километров.

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Инфографика: Укринформ

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