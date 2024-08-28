Оружие Победы: дальнобойная ракета-дрон «Паляниця»

Дальнобойная ракета-дрон «Паляниця» украинского производства, которую впервые применили 24 августа, стоит менее $1 млн.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в комментарии Associated Press, пишет издание ГОРДОН.

По его словам, военные обращаются к частному сектору, чтобы ещё больше снизить затраты при производстве, ведь, как заявил глава Минцифры, частный рынок «генерирует решения невероятно быстро».

Фёдоров отметил, что поставщиками беспилотников, которыми Украина наносит удары по российским объектам, в частности, по Черноморскому флоту РФ, в этом году являются именно частные компании.

Поэтому он заявил, что в Украине будут доступны все типы ракет и государство будет чувствовать себя «более независимо и уверенно».

«Украине уже есть, чем отвечать врагу», – отметил Президент Украины Владимир Зеленский, сказав, что поскольку западные партнёры не позволяют бить по территории РФ их оружием, Украина наращивает собственное производство.

Практически всё, что касается ракеты-дрона «Паляниця», засекречено, но известно, что в зоне её поражения два десятка российских военных аэродромов. Всю разработку завершили всего за полтора года. «Паляницю» будут запускать с наземной платформы. Двигатель – турбореактивный,

Одесса News информировала, что Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ новый пехотный реактивный огнемёт – гораздо мощнее действующего сегодня РПО-16.

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