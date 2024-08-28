Почему загорелся купол Одесского Иверского монастыря

Утром 27 августа в Одессе по улице Небесной сотни возникло возгорание купола храма мужского монастыря.
По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, пожарные подразделения работали по повышенному номеру вызова.
«Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии путей подъезда для крупногабаритного пожарного транспорта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные установили автоколенчатый подъёмник, с помощью которого удалось быстро ликвидировать пожар на площади 20 м2, и предотвратить распространение огня на всё здание.
Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Вероятная причина пожара – попадание молнии, — утверждают спасатели.
К ликвидации пожара привлекалось 49 спасателей.
Одесса News информировала о продолжающихся возгораниях сухой растительности в Одессе и области.
Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook
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