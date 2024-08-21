77 вызовов на пожар за прошедшие сутки получили одесские спасатели

За прошедшие сутки в Одесской области зафиксировано 77 пожаров, в том числе в Одессе — 9.

Об этом говорится в оперативной сводке Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что вчера спасатели совершили 55 выездов на ликвидацию возгорания сухой растительности на общей площади 116 га.

В Одессе, на полях фильтрации, по-прежнему наблюдается тление тростника на двух участках.

«Работы по проливке продолжаются. От ГСЧС привлечены 4 единицы техники, 20 пожарных, 1 мотопомпа и кунг», — говорится в сообщении.

Также спасатели сообщают о пожаре днём ​​за пределами села Армашевка Березовского района — пылала сухая растительность. Менее часа 19 спасателям понадобилось, чтобы ликвидировать пожар на площади в 80 га. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара пока не установлена.

Одесса News информировала, что в предыдущие сутки в Одесской области зафиксировано 63 пожара, в том числе 9 в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy