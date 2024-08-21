Чем занимается украинская военная комендатура в Курской области

Действия украинской армии на территории Курской области страны-агрессора России демонстрируют, что Украина является ответственным государством.

Об этом в комментарии журналистам 20 августа в рамках Конгресса местных и региональных властей в Кропивницком заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает «Укринформ».

«Мы не оккупировали эти территории, не устанавливали никакой власти. Там действует военная комендатура, и те люди, которые там остались, получают от военных гуманитарку и лекарства. Это прописано в Женевских конвенциях. Это не желание показаться добрыми, это вопрос ответственности государства. И мы показываем, что Украина – это ответственное государство, которое придерживается подписанных им конвенций», – сказал он.

Клименко отметил, что 90% жителей Курской области, которые нуждаются в помощи, – это лица старше 60 лет. Среди них много больных онкологическими заболеваниями, диабетом и так далее, и они не получают лекарства.

«Мы не имеем права их оставить там умирать. Поэтому идёт такая работа. Военная комендатура обеспечивает полностью жизнедеятельность тех регионов, где наши войска проводят оборонную операцию», – сказал министр.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский провёл 12 августа заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором впервые было озвучено о проведении военной операции ВСУ на территории страны-агрессора.

6 августа началось наступление ВСУ в Курской области РФ, в регионе продолжаются бои.

По состоянию на 20 августа, по данным ВСУ, под контролем Украины находилось 93 населённых пункта региона, в целом – 1263 км² территории.

Президент Украины Владимир Зеленский среди целей Курской операции называл создание буферной зоны на границе с Россией и пополнение обменного фонда пленными.

15 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на подконтрольных Украине территориях Курской области создана первая украинская военная комендатура, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалёв. По словам Сырского, её главными задачами будут «поддержание порядка и обеспечение первоочередных потребностей» местного населения.

Видео: Укринформ

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