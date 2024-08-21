В России заявили об одной из самых масштабных атак беспилотников на Москву

В России заявили об одной из самых массированных атак беспилотников, в том числе на Москву.

Об этом 21 августа в Telegram сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин.

По его словам, все дроны якобы сбили благодаря «эшелонированной защите Москвы от БпЛА».

«Силы ПВО минобороны этой ночью сбили 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время», – заявил Собянин.

Telegram-канал Astra распространил видео, как утверждает, с дронами и работой ПВО.

Из-за атаки беспилотников на Московскую область в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском с 2:30 по 6:30 ночи было ограничено движение самолётов, сообщили в Росавиации.

Кроме того, губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram написал, что ночью над регионом силы российского ПВО якобы сбили ракету.

«По предварительным данным, в результате падения обломков жертв и разрушений нет», – говорится в сообщении.

В министерстве обороны РФ заявили о сбитии якобы 45 БпЛА.

«11 БПЛА уничтожено над территорией Московской области, ещё 23 БпЛА уничтожено над Брянской областью, шесть БпЛА уничтожено над территорией Белгородской области, три – над Калужской и два – над Курской», – отмечено в сообщении.

В то же время о сбитии ракеты, о которой писал Голубев, в российском минобороны по состоянию на этот момент не упомянули.

Одесса News информировала, что 6 августа началось наступление ВСУ в Курской области РФ, в регионе продолжаются бои. Силы обороны Украины разбомбили подземный командный пункт российской армии в Курской области управляемой авиабомбой AASM Hammer, уничтожили 3 моста, а также понтонный мост, построенный российскими военными через реку Сейм.

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