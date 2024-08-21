Германия пополнила одесских дорожников двумя самосвалами

Технический парк одесского коммунального предприятия «Городские дороги» пополнился двумя самосвалами IVECO с краном. Помощь поступила от Федерального агентства по технической помощи Германии (THW).
Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.
Отмечается, что в 2022-2023 годах благодаря партнёрству с THW Одесса получила генераторы, транспортные средства, защитное снаряжение – всё, что используется муниципальными структурами каждый день.
«Одесса благодарит международных партнёров за постоянную поддержку и помощь», — сказано в сообщении.
Одесса News информировала, что в августе 2024 года Объединение «Украинское общество в Нидерландах» третий раз передало гуманитарную помощь Одесской области — школьную и офисную мебель, одежду, обувь, матрасы, оргтехнику, кухонные принадлежности для учебных заведений, домов-интернатов и библиотек региона.
Фото: «Одесса»
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