Демократическая партия США официально выдвинула Камалу Харрис на пост президента

Демократическая партия США 20 августа, во второй вечер своего национального съезда, торжественно выдвинула вице-президента США Камалу Харрис своим кандидатом в президенты на ближайших выборах.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на ABC News и CNN.

Американские СМИ используют разные формулировки в публикациях об этом событии. ABC News пишет, что теперь Харрис «официально стала официальным кандидатом». CNN подчёркивает, что Харрис стала официальным кандидатом ещё в начале августа, получив большинство голосов в виртуальном голосовании, а теперь она «символически приняла выдвижение своей партии на пост президента».

Харрис поблагодарила делегатов Демпартии за выдвижение её кандидатуры в президенты. «Вместе мы проложим новый путь вперёд», – заявила она.

На съезде выступил супруг Харрис Дуг Эмхофф, который рассказал о своих отношениях с ней и изложил её видение будущего страны.

Главным событием вечера, по оценке ABC News, стало возвращение на сцену национального съезда Демократической партии бывшего президента Барака Обамы и первой леди Мишель Обамы. Оба призвали американцев объединиться, чтобы привести страну к лучшему будущему. Обама подчеркнул, что Америка «готова к лучшей истории», поддержал Харрис и раскритиковал её оппонента Дональда Трампа, а Мишель Обама заявила, что «в Америку возвращается надежда».

На съезде выступил и Байден, сообщает ТСН.

Президент США назвал сопротивление Украины агрессии России одним из успехов своей политической деятельности, подводя итоги карьеры на съезде партии.

В обращении к съезду Байден очертил принципы своей политики, в частности, защиту среднего класса, развитие инфраструктуры и производства микрочипов, создание рабочих мест, усилия по снижению цен на рецептурные лекарства, мероприятия, которые Байден отстаивал со времён своей работы в Сенате и т.д.

Также Джо Байден подверг критике своего предшественника Трампа и подчеркнул важность лидерства США в мире и успехи его администрации в укреплении мировых альянсов, противостоянии России и Китая.

«Мы никогда не склонимся перед Путиным», – сказал он о себе и Камале Гаррис.

«Путин думал, что захватит Киев за три дня. Три года спустя Украина ещё свободна», – добавил Байден.

Относительно укрепления НАТО Байден добавил: «Я провёл почти 190 часов с моими партнёрами, главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, мы объединили Европу, чего не было годами, добавив Швецию и Финляндию в НАТО».

Байден призвал американцев голосовать за Харрис, завершив своё выступление словами из гимна «Америка, я отдал тебе лучшее».

Как сообщала Одесса News, Харрис официально начала свою президентскую кампанию 21 июля, через несколько часов после того, как президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки 2024 года.

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