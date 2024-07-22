В США в предвыборную гонку от демократов вступила Камала Харрис

Президент США Джо Байден, который 21 июля объявил о своём выходе из предвыборной гонки, заявил о поддержке вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах главы государства в ноябре.

Своё заявление Байден разместил в соцсети Х, пишет издание ГОРДОН.

В обращении к коллегам-демократам Байден отметил, что его первым решением в качестве кандидата от партии на выборах 2020 года было выбрать Камалу Харрис вице-президентом.

«Это было лучшее решение из тех, что я принял. Сегодня я хочу полностью поддержать и одобрить кандидатуру Камалы на пост кандидата от нашей партии в этом году, – написал глава Белого дома. – Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это».

Камала Харрис — первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента страны в истории США. Она была генеральным прокурором Калифорнии (2011—2017), сенатором США от этого штата (2017—2021). 19 ноября 2021 года на время нахождения Джо Байдена под наркозом Харрис были переданы полномочия президента США, тем самым став первой и единственной в истории США женщиной, принявшей на себя такие полномочия.

Ей 59 лет. Она из Окленда (штат Калифорния). Отец Камалы из Ямайки, мать — индианка.

Харрис заявила 21 июля, что для неё «большая честь» получить поддержку президента страны Джо Байдена и что она намерена победить, сообщает CNN. Она поклялась сделать всё, что в её силах, чтобы «объединить Демократическую партию и нашу нацию, чтобы победить Дональда Трампа и его экстремальную программу «Проект 2025».

Харрис выразила Байдену благодарность за его службу.

«Этим бескорыстным и патриотическим поступком президент Байден делает то, что он делал на протяжении всей своей жизни: ставит американский народ и нашу страну превыше всего», – заявила Харрис.

Она отметила, что до дня выборов осталось 107 дней, и это означает, что у неё очень мало времени для консолидации поддержки своей партии.

Трамп в комментарии CNN сказал, что по его мнению, Харрис будет легче победить, чем Байдена.

Одесса News информировала, что Байдена давно призывают сняться с президентской гонки, в частности, из-за его возраста и состояния здоровья. Джо Байден после заседания совета Украина – НАТО в Вашингтоне 11 июля по ошибке назвал главу Украинского государства Владимира Зеленского «президентом Путиным». Позже он не смог вспомнить имени и фамилии министра обороны Ллойда Остина, назвав его «чернокожим мужчиной».17 июля у президента США обнаружили коронавирусную инфекцию.

Камала Харрис в июне 2024 года возглавляла американскую делегация на саммите мира в Швейцарии, подчеркнув приверженность администрации Байдена поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН.

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