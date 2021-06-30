Си Бриз-2021: тренировались водолазы и морпехи

В южных областях Украины третий день продолжаются украинско-американские учения Си Бриз-2021.
На сообщается на сайте учений в Facebook,
29 июня в Одессе водолазы ВМФ Украины с американскими матросами проводили совместный тренинг по погружению в мобильный дайв-сальважный (спасательный) блок.
По сообщению Службы по связям с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины, вчера украинские морские пехотинцы делились боевым опытом по тактической медицине с участниками учений «Си Бриз — 2021».
Так, на одном из учебных мест инструкторы по тактической медицине провели занятия с военнослужащими Вооруженных Сил Грузии, Молдовы и США, во время которых продемонстрировали, как оказывать первую домедицинскую помощь при ведении боевых действий и проводить эвакуацию раненого с поля боя в соответствии с действующими в ВСУ протоколов . Важно, что эти занятия демонстрируют реальный боевой опыт, полученный в районе проведения АТО и ООС. Благодаря профессионализму наших медиков, применению их знаний и навыков, была спасена не одна жизнь. Поэтому эти занятия вызвали большой интерес у наших зарубежных коллег.
Как сообщала Одесса News, 28 июня в Одессе под руководством командующего Военно-Морских Сил ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы состоялась торжественная церемония открытия украинского-американских учений «Си Бриз-2021» с участием представителей около 30 стран-участников.
Фото: ВМС США от специалиста по массовым коммуникациям 2-го класса Дэймона Гросвенора/Facebook, Одесса News/Александр Александров
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