Си Бриз-2021: тренировались водолазы и морпехи

В южных областях Украины третий день продолжаются украинско-американские учения Си Бриз-2021.

На сообщается на сайте учений в Facebook,

29 июня в Одессе водолазы ВМФ Украины с американскими матросами проводили совместный тренинг по погружению в мобильный дайв-сальважный (спасательный) блок.

По сообщению Службы по связям с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины, вчера украинские морские пехотинцы делились боевым опытом по тактической медицине с участниками учений «Си Бриз — 2021».

Так, на одном из учебных мест инструкторы по тактической медицине провели занятия с военнослужащими Вооруженных Сил Грузии, Молдовы и США, во время которых продемонстрировали, как оказывать первую домедицинскую помощь при ведении боевых действий и проводить эвакуацию раненого с поля боя в соответствии с действующими в ВСУ протоколов . Важно, что эти занятия демонстрируют реальный боевой опыт, полученный в районе проведения АТО и ООС. Благодаря профессионализму наших медиков, применению их знаний и навыков, была спасена не одна жизнь. Поэтому эти занятия вызвали большой интерес у наших зарубежных коллег.