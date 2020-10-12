Ситуация с коронавирусом в Украине более серьёзная, чем когда-либо с начала эпидемии

Министр здравоохранения Максим Степанов призывает украинцев соблюдать противоэпидемические мероприятия и подчёркивает, что в условиях их игнорирования ситуация с распространением коронавируса может быстро выйти из-под контроля.

Об этом он заявил в Facebook.

«Если мы и в дальнейшем будем игнорировать правила противоэпидемической безопасности, то ситуация быстро выйдет из-под контроля. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам, независимо от статуса или должности, призываю всех: носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, используйте антисептики и мойте руки. Ситуация более серьёзная, чем когда-либо с начала эпидемии. На кону — ваша жизнь и жизнь ваших близких», — сказал Степанов.

Он напомнил, что весной по сетям ходили флешмобы по поддержке медиков, и подчеркнул, что сейчас ситуация значительно хуже, и это тот самый момент, когда врачи гораздо больше нуждаются в поддержке.

«Речь идёт не о флешмобах. А о нашем ответственном отношении к правилам безопасности, чтобы замедлить распространение заболевания, чем уменьшить нагрузку на больницы и медиков», — сказал министр.

Также он обратился «к тем, кто сейчас «играет в политику»: на кону жизни людей, думайте об этом каждый раз, когда устраиваете концерты или другие массовые пиар-акции». По его словам, речь идёт о серьёзной опасности, и никто не имеет права пренебрегать жизнью и здоровьем людей.

По данным системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО, на сегодняшнее утро в Украине за прошедшие сутки обнаружили 4 420 случаев заражения, общее их количество составляет 265 454. За сутки умерли 43 инфицированных, с начала эпидемии — 5 015.

Больше всего зафиксировано больных в Харьковской, Сумской и Одесской областях.

Как сообщала Одесса News, Украина занимает 25-е место в мире в списке стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.