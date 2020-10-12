Коронавирус может 28 дней держаться на мобильных телефонах

Вирус, являющийся носителем болезни COVID-19, может оставаться инфекционным на таких поверхностях, как бумажные банкноты, экраны телефонов и нержавеющая сталь в течение 28 дней.

Таково мнение австралийских исследователей, сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

Согласно результатам исследований национального научного агентства Австралии, вирус SARS-Cov-2 может жить на поверхностях гораздо дольше, чем считалось ранее.

В целом вирус чаще всего передаётся, когда люди кашляют, чихают или разговаривают. Но эксперты утверждают, что он также может распространяться летающими частицами в воздухе, а также находясь на таких поверхностях, как металл и пластик.

Предварительные лабораторные исследования показали, что новый коронавирус может жить в течение двух-трёх дней на банкнотах и ​​стекле и до шести дней на пластике и изделий из нержавеющей стали.

Однако последнее исследование австралийского агентства CSIRO показало, что вирус способен жить в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло на экранах мобильных телефонов, пластике и бумажных банкнотах при температуре 20° C, что примерно равно комнатной температуре ( вирус обычного гриппа может жить при тех же параметрах в течение 17 дней).

«Установление того, как долго вирус остаётся жизнеспособным на поверхностях, позволяет нам более точно прогнозировать и уменьшить его распространение, а также лучше защищать людей», — сказали учёные.

Исследование показало, что вирус выживал меньше времени при высоких температурах, переставая быть инфекционным в течение 24 часов при температуре 40° C на некоторых поверхностях.

Между тем, по состоянию на 8.00 12 октября в мире зафиксировано 37 749 867 случаев коронавируса , в том числе 1 081 451 летальных и 28 360 305 случаев выздоровления.

По данным worldometer, в лидерах по заболеваемости США , Индия и Бразилия.

Как сообщала Одесса News, ВОЗ считает, что коронавирусной инфекцией уже могло заразиться 10% населения Земли.