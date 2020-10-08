Коронавирусом могло заразиться уже 10% населения планеты

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что коронавирусной инфекцией могло заразиться 10% населения Земли.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на AP, об этом заявил глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан.

По его словам, примерно один из 10 человек во всём мире может быть заражен COVID-19. Данные отличаются среди городских и сельских жителей, а также представителей других групп.

Райан сказал, что «в конечном итоге это означает, что подавляющее большинство населения мира остаётся в опасности».

По данным worldometer, на 8.00 8 октября в мире зафиксировано 36 394 156 (+349 106 за сутки) случаев коронавируса, в том числе умерли 1 060 462 (+5855), справились с болезнью 27 412 315 (+263092) человек.

В лидерах по заболеваемости по-прежнему США (7 776 224), Индия (6 835 655) и Бразилия (5 002 357). Украина в списке из 214 стран и территорий мира занимает 25 место.

Первыми в списке стран с наибольшим количеством смертельных случаев от коронавируса США (216 784), Бразилия (148 304) и Индия (105 554).

Как сообщала Одесса News, группа учёных из Индии разработала недорогой и быстрый бумажный тест на коронавирус.