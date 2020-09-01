6 человек умерли вчера в Одесской области от коронавируса

В Одесской области по состоянию на утро 1 сентября лабораторно подтверждено 7 494 случая COVID-19, из них за сутки — 211. Это второй такой высокий показатель в Украине.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в одесском регионе зарегистрировано 108 смертей от COVID-19. За последние сутки 6 летальных случаев.

Выздоровели всего 1 787 пациентов, за последние двое суток выздоровевших нет.

Сейчас болеют 5 599 пациентов.

Как сообщала Одесса News, одесский регион последние двое суток занимает 2-ю позицию в перечне областей Украины с наибольшим количеством заболевших коронавирусной инфекцией.