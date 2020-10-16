Одесса ещё на неделю остаётся в оранжевой карантинной зоне

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС 15 октября обновила эпидемическое зонирование, Одесса остаётся в оранжевой зоне.

Об этом в Telegram написал Министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Это решение будет действовать с 19 октября.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 16 октября в Одессе зарегистрированы 7 685 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 124 новых случая заболевания.

По данным на 16 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 173 пациента с COVID-19, из них 95 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 78 пациентов, из них 75 человек не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, три пациента получают кислородную терапию.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 22 человека с подозрением на COVID-19.

23 пациента с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в городской клинической больнице №1, 40 человек — в ГКБ №10, 13 детей — в детской городской больнице №3.

За последние сутки зарегистрированы 13 новых случаев COVID-19 у детей, в числе которых восемь девочек и пять мальчиков, все находятся на амбулаторном лечении.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 4 535 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 022 жителя города.

Умерли за сутки 4 одессита.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено у 502 человек, в том числе у 52-х детей и 17-ти медработников.