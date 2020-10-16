СOVID-19: в Украине рекордное количество заболеваний за сутки, Кабмин дал деньги МВД

Кабинет Министров принял решение о доплатах работникам системы Министерства внутренних дел из «коронавирусного» фонда.

В частности, глава МВД Арсен Аваков проинформировал, что за последнюю неделю значительное количество работников правоохранительных органов системы МВД заразилось COVID-19. Поэтому он попросил денег у Кабмина.

Кабинет Министров согласился с доводами министра.

Между тем, в Украине по состоянию на 16 октября лабораторно подтвердили 287 231 случай COVID-19, из них за сутки — 5 992.

Такие данные содержит Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно уточнённым данным, в течение суток зафиксировали 106 новых летальных случаев. Выздоровели 2 269 больных.

В общей сложности в Украине зарегистрированы 5 408 смертей от COVID-19. Болеют в настоящее время 159 904 человека.

Больше всего случаев коронавируса за сутки обнаружено в Харьковской (544), Одесской (502), Днепропетровской (423) областях и Киеве (455).

Как сообщала Одесса News, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 5 062 случая коронавируса.