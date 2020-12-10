За сутки в Одесской области зафиксировано на 550 заболевших коронавирусом меньше

На утро 10 декабря в Одесской области зафиксировано 717 новых случаев заболевания коронавирусом.

По данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО, всего в области 54 840 больных, обратившихся к врачам.

Согласно статданным, в Одесской области за сутки умерли 27 человек от COVID-19, а с начала пандемии — 730.

Отмечено, что в Одесской области всего выздоровело 16 767 пациентов, за сутки — 1 176.

Продолжают болеть — 37 343 пациента.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области в предыдущие сутки было зафиксировано 1270 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе 22 летальных.