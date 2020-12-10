Украинцы сегодня могут поехать в 63 страны, а в Беларусь — с медсправкой

Украинцы, несмотря на пандемию и карантин, сейчас могут поехать в 63 страны, в том числе 10 европейских.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «РБК-Украина».

«На самом деле в мире есть куда поехать, и мы постоянно работаем с разными странами мира, чтобы разблокировать возможность для украинцев туда поехать. Сейчас, даже несмотря на пандемию и карантин, у нас 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе», — сказал дипломат.

Он заметил, что туристические поездки в ЕС во время пандемии — это отдельная история, потому что Евросоюз централизованно определил основные принципы, которыми руководствуются государства-члены.

В то же время Кулеба акцентировал, что украинские дипломаты работают со всеми странами, чтобы открывать дополнительные возможности путешествий для граждан Украины. В этом контексте глава МИД напомнил, что на этих выходных полетел первый в истории прямой авиарейс Киев-Скопье, а Северная Македония сейчас открыта для украинцев, несмотря на пандемию.

«Это только за прошлую неделю два примера кропотливой работы, которую дипломатическая система ведёт регулярно, чтобы увеличивать для граждан Украины свободу движения в мире. Ведь наступит время, когда коронавирус исчезнет, ​​мы вновь будем свободно путешествовать, и мы хотим подойти к этому моменту максимально подготовленными», — сказал дипломат.

Иностранцам, прибывающим в Беларусь, необходимо будет иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, сообщает белорусское издание «Хартыя 97%». «ПЦР-тест должен быть сделан не позднее трёх суток до даты пересечения границы. Отсутствие такого медицинского документа является основанием для отказа во въезде в Беларусь», — говорится в сообщении.

Перечень стран, куда могут поехать жители Украины, доступен на сайте Министерства здравоохранения.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

В красном перечне стран, куда въезд украинцам запрещён или ограничен, 36 территорий, в том числе Грузия, Литва, Сербия, Хорватия, Австрия, США, Венгрия, Польша.

По данным Worldometer, на утро 10 декабря всего в мире зарегистрировано 69 300 609 заболевших, 1 576 974 умерших и 48 053 025 избавившихся от болезни.

Лидируют по количеству заболевших США, Индия, Бразилия (на 17-м месте — Украина).

Как сообщала Одесса News, Великобритания 8 декабря первой в мире начала массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной компаний Pfizer/BioNTech, — первой в мире, сертифицированной для массового применения по завершении всех клинических испытаний.