На прошлой неделе в Одессе родились 173 малыша, в т.ч. три двойни

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 173 новорожденных, что на 9 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, за неделю население Одессы пополнили три двойни.

«Новорожденные девочки на прошедшей неделе одержали количественное преимущество над мальчиками с минимальным перевесом — на свет появились 87 маленьких одесситок и 86 юных одесситов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерство по числу новорожденных на минувшей неделе принадлежит городскому родильному дому №1, где увидели свет 43 младенца.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 164 новорожденных, в том числе одна пара близнецов.