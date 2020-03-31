Кто в Одессе 31 марта останется без света

31 марта произойдёт отключение электроснабжения целого ряда жилых зданий в Одессе и пригороде Красносёлка в Лиманском районе.

Об этом информирует облэнерго.

Так, в этот день с 7:00 до 19:00 будут отключены:

— 1-й Бассейный переулок, 10, 13, 16, 17, 21, 23, 17а, 12, 19;

— 2-й Бассейный переулок, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18;

— 3-й Бассейный переулок, 19, 23, 23а, 21;

— ул. Адмирала Лазарева, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 42/44, 68в, 70, 92;

— Алексеевская площадь, 1, 7, 9;

— ул. Бассейная, 4;

— Мельницкая, 2, 5;

— Степовая, 27, 29, 31, 46, 48, 50.

с 9:00 до 17:00 без света останутся жители таких домов:

— 2-й Куликовский переулок, 6, 7, 3а, 4а, 4в

— ул. 2-я Пересыпская, 15/4, 3, 4, 5, 7, 8, 4/6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30;4-я — Пересыпская, 1а, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 5а, 12, 11в, 17а, 2а, 2б, 24а, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35

— 9-я Пересыпская, 10, 9в, 8/2, 4, 9б, 9, 13_35, 9а, 3, 9а/1, 8, 6, 7, 14а, 5, 12, 11, 3а, 9/2, 11а;

— Академическая, 16а, 16, 16в, 16б

— Амвросия Бучмы, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12а, 10, 12б, 11, 12, 15, 16, 18, 29

— Ангарская, 37, 1а, 7а, 1, 3, 9, 1б, 5

— Балтская дорога, 28

— ул. Бородинская, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 131, 133, 135, 133в, 131а, 122а, 137б, 108а, 145а, 112а, 137, 106б, 137а, 106а, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153;

— Бородинский переулок, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9

— ул. Братская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

— Дунайская, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16а, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36

— Казанская, 24, 11г, 14, 23, 20, 25, 18, 22а, 2, 11в, 3, 8, 14б, 10, 7, 6, 11, 5, 13а, 11а, 1, 15, 4, 11б

— Курганская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 5а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20

— Ланжероновская, 3, 5, 9

— Лещенко, 2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 95а, 97а, 102г, 18а, 34, 38, 42, 44, 46, 52, 58, 64, 66, 68, 95, 97, 104, 105, 107

— Магистральная, 122, 84а, 118, 120, 118б, 114, 94а, 92, 94, 116

— Николая Аркаса, 136а, 101а, 81в, 101б, 136а, 95, 156, 117а, 154, 162а, 91, 115, 134а, 117, 87, 164, 134, 97, 144, 152, 113, 146, 132, 99, 128а, 109, 101, 89, 101в, 111, 95а, 130, 128, 107, 132а, 140, 162, 142а, 113/2, 134б, 160, 158, 93, 142

— Озёрная, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13

— Патриотическая, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 122а, 132, 113а, 122б, 158а, 124б, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160

— переулок Чайковского, 4, 6, 8, 10, 12

— ул. Пироговская, 27, 27а

— Пушкинская, 2

— Черняховского, 12б, 12, 12в, 12а, 16, 18

с 10:00 до 13:00 прекратится электроснабжение в домах по:

— ул. Академика Вильямса, 62/1, 62/2

— Академика Королёва, 49, 51, 53, 55, 59, 43а

— Педагогическая, 25/33, 25/20, 25/29, 25/21, 25/35, 25/23, 25/37, 25/31, 25/27, 25/58, 25/52, 25/56, 25/54, 25/50, 25/60, 25/62, 25, 25/55, 25/45, 25/53, 25/41, 25/47, 25/51, 25/49, 25/61, 25/43, 25/39, 25/59, 25/25, 25/34, 25/44, 25/38, 25/42, 25/32, 25/40, 25/5, 25/17, 25/15, 25/3, 25/19, 25/11, 25/7, 25/22, 25/8, 25/12, 25/14, 25/24, 25/2, 25/4, 25/16, 25/26, 25/18, 25/28, 25/30, 25/6, 25/10, 25/36.

с 15:00 до 18:00 света не будет в домах по таким адресам:

— 1-й Балтский переулок, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

— 1-й переулок 8 Марта, 1, 2, 8а 47/1, 6, 5а, 17, 15, 10, 4, 7, 5, 9, 11, 3, 8, 47

— 1-й Февральский переулок, 1, 3, 5, 7

— 1-й Флотский переулок, 5, 7а, 7

— 1-й Черноморский переулок, 5а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 6а, 12а, 15а, 19а, 32/2, 16, 42б, 44а, 32, 36а, 19, 42, 24, 26, 18, 38, 22, 21, 17, 40, 30, 34, 44, 36

— ул. 1-я Суворовская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а

— 10-й Черноморский переулок, 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 1а, 13а, 5б, 6а, 10а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

— 13-й Черноморский переулок, 1, 2, 4, 5, 6, 3а, 5а, 14а, 11а, 31а, 39а, 10а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

— 2-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

— 2-й Февральский переулок, 1, 7, 7а, 5, 1а

— 2-й Флотский переулок, 3, 4, 8

— 2-й Черноморский переулок, 23, 3а, 20, 10, 14, 4, 1а, 27, 18, 3, 28, 17, 30, 9, 22а, 34, 2, 16а, 8, 1, 16, 26, 26а, 29, 21, 18а, 6, 13, 7, 24, 11, 22, 12, 5, 32, 25

— ул. 2-я Пересыпская, 32, 34

— 3-й Балтский переулок, 1, 2, 5а, 3а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

— 3-й Наличный переулок, 31а

— 3-й Флотский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

— 3-й Чапаевский переулок (переименован в Кифоренко), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б

— 3-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5б, 5а, 16а, 21, 32а, 24а, 18а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

— ул. 3-я Пересыпская, 5, 7, 11, 13а, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27

— 3-я Суворовская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 109/2, 109/1, 9, 109а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 109, 2а

— 4-й Балтский переулок, 2, 4, 5, 6, 8, 6/3, 10, 11, 12, 14, 9/11

— 4-й Флотский переулок, 1

— 4-й Чапаевский переулок (переименован в Дихтиевского), 1, 2, 3, 4, 11а, 5а, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

— 4-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 15а, 41а, 2а, 4, 32а, 10а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43

— ул. 4-я Пересыпская, 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

— 4-я Суворовская, 2а/1, 1, 2, 1а, 2а, 14а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

— 5-й Балтский переулок, 19а, 7, 8, 10, 12а, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

— 5-й Чапаевский переулок (переименован в Киселёва), 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

— 5-й Черноморский переулок, 3, 19/10, 6, 19/10, 10, 8, 2, 11, 4, 7, 13, 1, 5

— ул. 5-я Суворовская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

— 6-й Балтский переулок, 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21а, 29а, 31а, 16а, 23, 31б, 18а, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47

— 6-й Чапаевский переулок (переименован в Стороженко), 2, 8а, 6, 8, 10

— 6-й Черноморский переулок, 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

— ул. 6-я Пересыпская, 2, 16а, 3, 9, 13, 7, 15, 1, 12/2, 16, 11, 18, 2а, 11а, 12, 14, 19, 20, 4, 8, 10, 6, 5

— 7-й Балтский переулок, 9а, 1, 2, 8а, 9б, 12а, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

— 7-й Чапаевский переулок (переименован в Асеева), 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 1а, 43, 35/1, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а

— 7-й Черноморский переулок, 6а, 2, 3, 6, 7

— ул. 7-я Пересыпская, 6, 8, 9, 10, 9а, 13а, 31а, 23а, 14а, 46а, 10а, 42а, 14/1, 30а, 14б, 50а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 50

— 8 Марта, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 47а, 14а, 74б, 21а, 37а, 85а, 45а, 9а, 20а, 7/1, 99а, 77/5, 77д, 77к, 77в, 80а, 67б, 77е, 77/1, 46а, 95а, 37в, 37/2, 67а, 43а, 35а, 28, 37/1, 81а, 37б, 15а, 21/2, 29а, 74а, 23а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776

— 8-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 9, 11, 9а, 7

— спуск 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4б, 9, 11

— 8-й Черноморский переулок, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 36а, 34а, 9а, 44а, 13, 15, 21, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 44, 46, 48, 52, 54

— ул. 8-я Пересыпская, 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

— 9-й Черноморский переулок, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

— ул. Аграрная, 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

— Андрийца, 1, 3, 6, 7

— Балтская дорога, 38, 40, 58а, 84а, 40а, 62/1, 82а, 46, 75б, 64а, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 35а, 32а, 43а, 37, 43, 45, 47, 59

— Баркасный переулок, 1, 1а, 2, 4

— Большевистский переулок, 3, 6, 7, 8/1, 4, 5, 10

— ул. Вячеслава Кириллова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3а, 4а, 1б, 32б, 1а, 14а, 19а, 9а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42

— Главная, 9а, 22е, 1, 1б, 7, 11, 3а, 5/5а, 7а, 1а, 13, 16, 26, 15, 17а, 29, 22а, 13а, 18б, 28, 14а, 3, 17, 25, 21, 18, 22в, 23а, 18а, 4, 19, 8, 23, 20, 22д, 22б, 2а, 24, 27, 31, 33, 22г, 2

— Горная, 7, 16, 9а, 2, 13

— Дихтиевского, 1, 2, 3, 4, 11а, 5а, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

— Долинская, 13, 14, 14а, 17/3, 17, 33/4, 33/1, 33/1, 19, 21, 23, 25, 27, 33

— Жевахова гора, 17, 22, 30, 81

— ул. Жевахова, 4а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 92, 11/1, 94, 21а, 53/3, 61а, 53/2, 43/1, 49/1, 45/2, 37/39

— Закарпатская, 29/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 52а, 8а, 26а, 27а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209

— Звонкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 17, 26а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 28а

— Кавказская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

— Кавказский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а

— ул. Карьерная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17а, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24

— ул. Карышковского, 47а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12/14, 26, 23б, 22а, 23а, 4/2, 30а, 17а, 25_27, 8а, 14а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60

— Красносёлка (полностью)

— ул. Локомотивная, 1, 3, 1а, 23а, 7, 9, 15, 17, 21, 25, 27

— Мичурина, 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

— Навигационный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

— Неплия, 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12

— площадь Мичурина, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

— ул. Победы, 4, 6, 8

— Посевная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

— Пресыча, 2, 4, 5, 6, 7, 24а, 2а, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26

— Прилиманная, 7

— Прокатная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 3а, 1б, 4а, 1а, 2а, 12, 1в

— Рыночная, 7, 8

— Сельская (полностью)

— Терещенко, 13а, 7

— Февральская, 4, 49а, 14, 27, 19, 20, 10, 20_6, 8, 23, 31, 16, 32, 33а, 12, 22, 2а, 11, 24, 42а, 5, 6, 13, 21, 36, 9, 7, 15, 42, 26, 38, 1, 29, 10/2, 2, 25, 33б, 1а, 13а, 42б, 23а, 30, 40, 18, 28, 34а, 3, 12а, 33, 17, 50, 43, 54а, 51, 55а, 35, 49, 39, 56, 57, 44, 54, 37, 45, 53, 48, 46, 52, 59, 55, 47, 41, 58, 34

— Флотская, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 29а, 27а, 9а, 2а, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

— Холмистая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

— Черноморский переулок (полностью).

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.