Больше всего в Украине больных COVID-19 в возрасте от 31 до 40 лет

В Украине по состоянию на 22.00 понедельника, 30 марта, официально подтверждено 548 случаев заражения коронавирусом, 225 из них — люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Об этом сообщает Минздрав в Facebook.

«По данным ЦОЗ (Центр общественного здоровья, — ред.), по состоянию на 22:00 30 марта в Украине 548 лабораторно подтверждённых ПЦР-исследованием (метод полимеразной цепной реакции, — ред.) случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксированы 13 летальных случаев от COVID-19. 8 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в Украине 5,4% больных с коронавирусом составляют дети в возрасте до 10 лет, 22% от общего количества инфицированных — люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Кроме того, больных в возрасте от 11 до 20 лет 4,5%, от 21 до 30 лет — 12,5%.

Представители возрастной категории от 41 до 50 лет составляют 20,4% инфицированных коронавирусом, больных в возрасте от 51 до 60 лет — 21,3%.

Пациентов в возрасте от 61 до 70 лет среди поражённых инфекцией 11,9%, от 71 до 80 лет — 1,4%, от 81 до 90 лет — 0,2%.

В Одесской области за истекшие сутки зафиксировали ещё два случая COVID-19. Как сообщил на своей странице в Facebook глава ООГА Максим Куцый, инфекцию обнаружили у жителя села Нерубайское 1960 года рождения и одесситки 1947 г.р. Оба за границу не выезжали и, по их словам, с больными не контактировали.

До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на городские рынки.

Больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице.

30 марта также обнаружен коронавирус у жителя Южного.

Таким образом, на данный момент в регионе лабораторно подтверждено 11 случаев COVID-19.

«Держимся, самоизолируемся и сохраняем здравый рассудок», — написал в своём первом посте в Facebook в должности министра охраны здоровья экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Одесса News опубликовала перечень больниц в Одессе, которые определены базовыми согласно приказа департаментов здравоохранения Одесского горсовета и облгосадминистрации по перепрофилированию лечебно-профилактических учреждений города и области для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.