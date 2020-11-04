Украина начала тестировать СOVID-19 по собственным тест-системам

Украина начинает использовать отечественные тест-системы для определения COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы завершили испытания украинских тест-систем на определение методом ИФА антигена к SARS-Cov-2 и уже выпускаем их в Украине», — сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил почти 1,3 млрд грн на проведение тестирования COVID-19, из них более 1 млрд будет выделено на закупку тестов.

Тем временем, по данным Степанова, за истекшие сутки в Украине обнаружили 9 524 случая заражения коронавирусом.

«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 313, медработников — 408)», — написал глава Минздрава.

По его информации, летальных случаев за сутки зарегистрировано 199, в то же время выздоровели 7 536 человек.

За всё время пандемии в стране коронавирусом заразилось 420 617 человек, из них выздоровели 176 404, летальных случаев зарегистрировано 7 731, отметил министр.

Степанов также подчеркнул, что за сутки в стране произведено 72 442 тестирования на коронавирус, в частности, 42 278 методом ПЦР и 30 164 методом ИФА.

Он сообщил, что больше всего подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (856), Харьковской (850), Донецкой (636), Одесской (547) областях.

Как сообщала Одесса News, в мире по состоянию на утро 4 ноября выявлено 47 854 043 случая заражения коронавирусом (+514 620 за сутки), в том числе 1 220 535 летальных (+8 907), выздоровели 34 357 609 (+318 316).

Инфографика: Укринформ