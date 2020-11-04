В США завершились выборы: больше подсчитанных голосов пока у Байдена

Вечером 3 ноября в США завершились голосования на выборах президента.

Действующий президент США Дональд Трамп, по результатам предварительного подсчёта голосов, побеждает в ключевых штатах — Флориде и Огайо, что даёт ему существенный шанс для переизбрания.

Такие выводы делает телеканал CNN со ссылкой на собственные подсчёты, передаёт Укринформ.

«Президент Трамп выиграл гонку во Флориде», — отмечается в сообщении.

Этот штат, который колебался в выборе кандидата, даёт 29 голосов выборщиков. Победу на президентских выборах получит тот кандидат, который получит поддержку 270 выборщиков.

Телеканал также сообщает о победе Трампа в Огайо, который даёт ему ещё 18 голосов выборщиков. В то же время Джо Байден одержал победу в Миннесоте.

Борьба за так называемые ключевые штаты пока продолжается. Интерактивный график, демонстрирующий количество выборщиков, уже полученных кандидатами по предварительным результатам, показывает 220 выборщиков у Байдена и 213 — у Трампа.